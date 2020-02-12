شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش عن مشاركته مع "ولاد إمبابة" : ما اعرفش عنه حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لا صحة لما تردد عن مشاركته في مسلسل "ولاد امبابة" الذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وغيرهم، مشيرا أنه حتى الآن لم يتعاقد على المسلسل أو أي من الأعمال الفنية الأخرى.

وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ انستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".

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وتفوقت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لاكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير"ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط، ونشر إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقا عليها " أسخن 8 أغانى على ساوند كلاود".

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها أكثر من 70 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.