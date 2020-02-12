شكرا لقرائتكم خبر عن من الكلاب للبوم.. أحمد فهمى يحمل بومة على كتفه فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المعروف عن النجم أحمد فهمى حبه للكلاب، وتبنيه لبعضهم، وظهوره في فيديوهات وصور مع هذه الكلاب، وأيضا قيامه بتدشين حساب خاص لكلبه "زيزي"، ولكن يبدو أن أحمد فهمى يحب الحيوانات بشكل عام، وليس الكلاب فقط.

أحمد فهمى نشر عبر حسابه صورة جديدة، ولكن هذه المرة ليس مع كلب، ولكن مع بومة، حيث نشر فهمى صورة وهو يحمل "بومة" على كتفة، ممسكا بحبل يصل للبومة، ولم يعلق بكلمة واحدة على الصورة.



أحمد فهمى

Advertisements

أحمد فهمى يستعد حاليا لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "تيمون وبومبا"، مع أكرم حسنى، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، من انتاج سينرجى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

ونشر "فهمى" صورته مع أكرم حسنى وعلق قائلاً: "بنذاكر (تيمون و بومبا) رمضان 2020، إنتاج سينرجى، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى، وعلق الفنان محمد عبد الرحمن توتا، قائلاً: "بالنجاح يا رب إن شاء الله ويكسر الدنيا يا صاحبي"، بينما قال شيكو:"يلا بينا".

يشار إلى أنه انطلق تصوير مسلسل أحمد فهمى وأكرم حسنى "تيمون بومبا"، في إحدى فيلات مدينة أكتوبر ويواصلان التصوير اليوم بنفس الديكور، وتجمع المشاهد الأولى بين أكرم وفهمى وويزو، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن التصوير.

مسلسل تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.