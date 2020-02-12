شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية بسمة وهبة تعلن عن الأغنية المفضلة لها.. وتكشف عن مُفاجأَة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية بسمة وهبة، أن أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش المفضلة إليها، حيث أعلنت عن تجهيزها لعمل جديد مع شاكوش سيحمل مفاجأة، دون الكشف عن أى تفاصيل.

نشرت الإعلامية بسمة وهبة "فيديو" مع المطرب حسن شاكوش، عبر حسابها على إنستجرام خلال لقائها، حيث طالبت شاكوش بغناء أغنيتها المفضلة بنت الجيران، وعلقت قائلة:"بسمة وهبة تحضر لعمل جديد مع حسن شاكوش.. ومفاجأة لجمهورها.. تفتكروا هيكون إيه؟".

وسبق وأن نشرت بسمة وهبة صورة من لقائها مع شاكوش وعلقت:"تري ماذا سيكون من عمل اللى حيقول صح أول واحد حيطلع فى العمل".

وتصدر فيديو غناء النجم أحمد حلمى أغنية "بنت الجيران" مع فنان المهرجانات حسن شاكوش، تريند موقع "يوتيوب"، حيث وصل إلى حوالى 320 ألف مشاهدة فى يومين، ونشر شاكوش الفيديو، وعبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا:"الحمدلله تريند 3 أنا والنجم الكبير أحمد حلمى".

تفوقت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لاكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير"ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط، ونشر إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقا عليها " أسخن 8 أغانى على ساوند كلاود".

Advertisements

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبرعن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ انستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".