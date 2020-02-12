شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح أغنية "أقوى واحدة" من ألبومها الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة التونسية لطيفة، عبر قناتها على يوتيوب، أغنيتها الجديدة "أقوى واحدة" من ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، المقرر طرحه قريبا، وهى كلمات عمر المصرى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت ع الأرض.. بكون وحيدة فى وسط الناس مبسوطة من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. فى الفرح ببان زعلانة.. بفرح وأزعل وأبكى وأضحك كله فى نفس الوقت.. وبسند نفسى على نفسى وأبين إنى متفائلة.. فى كل مواقف الدنيا بكون الراسية والعاقلة.. ولو يوم أضعف وأبكى دموعى فى عينى بحبسها.. وحتى الفضفضة دايما بكلم نفسى جوايا.. ولو زعلانه من حاجة بصالح نفسى فى مرايا.. وحتى مشاعرى بلغيها ولو تتعبنى بنقصها".

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وكانت المطربة التونسية لطيفة، طرحت مؤخرا أغنيتها "مابكرهوش" من ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهى من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.

وفى السياق نفسه، انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت لطيفة، فى تصريحات صحفية، إنها قررت فى هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغانى بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال.

وأضافت لطيفة أنها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب؛ هما "شاغلنى" و"فى الأحلام"، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال إيجابية جدًا، وقالت: "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تمامًا، وأكدت لطيفة أن أغانى الألبوم ستُطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كل الأجيال.