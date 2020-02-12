شكرا لقرائتكم خبر عن سميح النقاش مخرجًا لمسلسل "الوجة الآخر" لـ ماجد المصرى في 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار شركة "سينرجى" المنتجة لمسلسل "الوجه الآخر" الذى يلعب بطولته النجم ماجد المصرى، على سميح النقاش لإسناد مهمة إخراج العمل له، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف فداء الشندويلى، حيث يعد التعاون الأول بين النقاش وماجد المصرى في الدراما التليفزيونية، وفى سياق متصل، يقوم حاليًا سميح النقاش بمعاينة أماكن التصوير المقرر أن يبدأ فيها تصوير المشاهد الأولى، خاصة أ الجهة المنتجة حددت يوم 5 مارس لانطلاق التصوير بعد الانتهاء من كافة تفاصيل المسلسل.



المخرج سميح النقاش

سميح النقاش كانت آخر أعمالها مسلسل "علامة استفهام" بطولة الفنان محمد رجب، وعرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من هيثم أحمد زكى، ومحمود البزاوى، ميرهان حسين، جيهان خليل، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، وإنتاج سينرجى .

وعرض مؤخرًا لماجد المصرى مسلسل "بحر" ، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة، واعتمد العمل على اللهجة الصعدية، التى برع فيها ماجد أمام الجمهور، ولفت الأنظار تجاه خلال أحداث المسلسل.

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وسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.