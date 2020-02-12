شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ألبوم "سهرانين" غدا ويحتفل به مع جمهوره فى حفلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" غداً الأربعاء الموافق 12 فبراير، ويحتفل به مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلا غنائيا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس.



حفل عمرو دياب بالكويت



حفل عمرو دياب بالمنارة

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".

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ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.

وكانت آخر حفلات الهضبة يوم الخميس الماضى 7 فبراير، فى جدة بالسعودية، حيث تألق وسط حشد جماهيرى كبير، مقدما عدد كبير من أغانيه الجديدة، كما فاجأ الهضبة جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال أيام، كما أطرب الجمهور بعدد من الأغنيات القديمة والحديثة له والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.