28 سندوتش كبدة وفيلم مع عمرو دياب ومسك الكفن.. حكايات عن علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم الذكرى السابعة عشرة على رحيل الفنان الكبير علاء ولي الدين بعد مسيرة فنية حافلة حاز فيها قلوب المشاهدين، قبل أن يغيبه الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 فبراير 2003.

والفنان الراحل حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985، وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين بالتلفزيون بعد مشاركته بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ ثمانينات القرن الماضي، ومنها (بابا جاي، وزهرة والمجهول).

وانتقل علاء بعدها للعمل في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى أوائل الألفينات، وكان من أبرزها (الناظر، وحلق حوش، وابن عز)، كما عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها (لما بابا ينام، الابندا)، ووافته المنية عام 2003 إثر مضاعفات مرض السكري.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات علاء ولي الدين:

موقف أحمد رزق

رغم أن بدايته مع الشهرة كانت في مسرحية الجميلة والوحشين، حين حل محل الفنان علاء ولي الدين بعد ترشيح من سميحة أيوب للفنانة ليلى علوي التي شاهدته في مسرحية "مساء الخير يا مصر"، إلا أن "رزق" رفض أن يحل محل علاء ولي الدين في مسرحية "لما البابا ينام" بعد وفاة علاء ولي الدين مراعاة لزملائه في المسرحية.

رزق يحكي عن مسرحية الجميلة والوحشين

عاش هنا تخلد ذكراه

وجه المخرج تامر كرم الشكر إلى وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، بعد ضم اسم الفنان الراحل علاء ولي الدين إلى مشروع "عاشوا هنا"، ووضع ملصق باسمه أمام منزله في مصر الجديدة، اليوم الأربعاء.

28 سندوتش كبدة

كشف الفنان علاء مرسي، في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، مؤكدًا: "وفاة علاء ولي الدين كسرتني، ورحيله يوم العيد أحزن كل بيت في مصر" .

وقال مرسي، "علاء ولي الدين كان بيأكلنى 28 سندوتش كبده، مرة ركبنا أتوبيس وهو وقع، وكان لازم أقومه ولكن جاتلى هيستريا ضحك والناس اتفرجت علينا".

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علاء مرسي يحكي عن علاء ولي الدين

فيلم مع عمرو دياب

كان من المفترض أن يجتمع الفنان الراحل علاء ولي الدين مع عمرو دياب في فيلم يجسد السيرة الذاتية للأخير.

وبحسب ما روى بلال فضل، في برنامجه "الموهبون في الأرض"، فإن عمرو دياب كان يرغب في أن يجسد الفنان الراحل علاء ولي الدين شخصية صديق الهضبة خلال فترة غناء الهضبة بملاهي شارع الهرم.

وقد جمع الثنائي فيلم "آيس كريم في جليم"، الذي أخرجه خيري بشارة، وفيلم "ضحك ولعب وجد وحب".

وفاة علاء ولي الدين

نشر المخرج الكبير عمرو عرفة، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، فيديو لآخر المشاهد التي قدمها الفنان الراحل علاء ولي الدين، ضمن أحداث فيلم "عربي تعريفة".

وعلق عمرو عرفة: "آخر مشاهد علاء ولي الدين الله يرحمه، خلصنا تصوير في البرازيل ورجعنا ليلة العيد وعلاء كلم كل أصحابه واحد واحد سلم عليهم، وقعد يرغي معايا لغاية الفجر، زي ما يكون عارف إنها آخر مكالمة، كأنه كان امبارح".

فيلم عربي تعريفة

جنازة علاء ولي الدين

وحكي الفنان علاء مرسي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار": "علاء طلب مني وأنا مسافر عمرة، أجيبله مسك أحمر، وعندما رجعت وأعطيته له أخرج كفنه وقالي المسك للكفن بتاعي".

وأضاف: "من المواقف التي لا تنسى مع علاء ولي الدين، أني كنت أمرُ بضائقة، وفوجئت بعلاء يتصل بي، وقالي اذهب للبيت وصلي ركعتين وادعو الله بدعاء معين للفرج، وبالفعل فرجها الله عليا بعدها على طول، علاء كان بيمثل أخ كبير ليا أنا وهنيدي وأشرف عبدالباقي".