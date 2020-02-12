"أنا هموت دلوقتي".. نجل على الشريف يكشف لمصراوي تفاصيل آخر يوم في حياة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

"والدي ماكنش بيشتكي من أي مرض، وكان بيعمل بروفات مسرحية علشان خاطر عيونك، وخلص ورجع البيت بشكل طبيعي"، هكذا كشف المخرج حسن الشريف نجل الفنان الكبير علي الشريف، تفاصيل آخر يوم في حياة والده النجم الراحل.

وقال "الشريف" في تصريح لمصراوي: "والدي كان يحب القراءة بشكل كبير، وبعد عودته من المسرح بدأ قراءة كتاب عن سيدنا الحسين رضي الله عنه، وتحديدا مقتله في موقعة كربلاء الشهيرة".

وتابع: "تأثر والدي كثيرا بمشهد التمثيل بجثمان الحسين، وبالخطبة الشهيرة بين السيدة زينب بنت علي، وبين يزيد بن معاوية، وبدأ ينتحب وهو يقرأ هذا الجزء".

وأوضح حسن الشريف، أن والده طلب من والدته أن توقظنا في تمام السادسة والنصف، قائلا: "صحي العيال عشان أنا هموت دلوقتي".

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وأضاف: "دخل والدي بعدها الأوضة يطمن علينا، ويغطينا ويبوسنا، وفتح البلكونة وقال مدد يا حسين، جايلكم يا آل البيت".

وأشار إلى أن والدته شعرت وقتها أنه يتحدث بشكل جدي، فقررت أن تذهب به للمستشفى، فقال لها: "لا أنا كدة كدة ميت، بدل ما أموت في المستشفى وتتبهدلوا على ما تخرجوا الجثة، خليني أموت في البيت عشان متتبهدلوش".

واختتم حديثه قائلا: "نطق والدي الشهادتين، ونام على سريره وصعدت روحه لبارئها، فذهبت لإحضار طبيب وأخبرنا أنه توفى، ومن هول الصدمة أحضرنا طبيب آخر وأخبرنا أيضا أنه توفى".

وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير علي الشريف، الذي ولد في 23 يونيو 1934، ورحل عن عالمنا في 11 فبراير 1987.