يارا تكشف حقيقة زواجها مدنيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نفت الفنانة يارا شائعة زواجها مدنيًا من رجل أعمال، وقالت في تصريحات لبرنامج "mbc trending": " لم أتزوج، وبمجرد أن أرتبط سوف أعلن عن هذا الأمر رسميًا ‏للمقربين مني أولًا، ولجمهوري على السوشيال ميديا ثانيًا، ولن أخفي حقيقة ارتباطي أو زواجي".

وانتشرت شائعة زواجها بعد نشرها صورة في ‏أحد محلات الملابس وظهر هو في خلفية الصورة فاضطرت لحذفها وبعد التعديل نشرتها مرة أخرى، حذف الصورزاد من انتشارالشائعة.‏