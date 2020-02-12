يارا تكشف حقيقة زواجها مدنيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نفت الفنانة يارا شائعة زواجها مدنيًا من رجل أعمال، وقالت في تصريحات لبرنامج "mbc trending": " لم أتزوج، وبمجرد أن أرتبط سوف أعلن عن هذا الأمر رسميًا للمقربين مني أولًا، ولجمهوري على السوشيال ميديا ثانيًا، ولن أخفي حقيقة ارتباطي أو زواجي".
وانتشرت شائعة زواجها بعد نشرها صورة في أحد محلات الملابس وظهر هو في خلفية الصورة فاضطرت لحذفها وبعد التعديل نشرتها مرة أخرى، حذف الصورزاد من انتشارالشائعة.
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