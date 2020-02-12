عمر طاهر يعلق على سرقة حسن شاكوش لـ "حاجة مستخبية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
كتب السيناريست عمر طاهرعبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلق بها على سرقة لحن أغنية "بنت الجيران" .
وقال: "اللحن المسروق اتعمل بناء على تفعيلة وتقطيعة كلام عملها الشاعر محمد عاطف هي اللي ألهمت الملحن بناء عليه هو شريك أساسي.. أو حتى لو كان كتب على اللحن فهو شريك بعمل شخصية و ملامح و جسم لفكرة موسيقية خلى الفكرة بقت غنوة".
وتابع "طاهر" في تدوينته: "بس الكتاب عموما والشعراء والسيناريستات هم الحيطة المايلة في البلد دي واللي بيعتبرهم سوق الشغلانة تحصيل حاصل ومجرد أشباه موصلات، الفن مرجيحة، على ناحية الكاتب والناحية التانية باقي الشغل، لو الكاتب قعد و استريح هيرفع اللي في الناحية التانية لفوق .. ولو سابهالهم هيتهبدوا هبدة للذكرى".
يُذكر أن حسن شاكوش وعمر كمال أعتذرا للمطرب حماقي والملحن مدين، بعد اقتباسه في أغنية "بنت الجيران".
وكان مدين قد قدم شكوى لنقابة المهن الموسيقية، بعدما استخدام "شاكوش" لحن أغنية "حاجة مستخبية"، وتقديمها بمهرجان يحمل اسم "بنت الجيران"، مؤكدا أنه سيتراجع عن الشكوى في حال اعتذار حسن شاكوش.
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