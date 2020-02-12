أحمد السقا يشارك في هاشتاج" "أنقذوا محطة الزهراء للخيول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

شارك الفنان أحمد السقا في هاشتاج "أنقذوا محطة الزهراء للخيول"، المتصدر لموقع تويتر طوال اليوم.

وكتب الفنان أحمد السقا: الحصان المصري من أقوى الخيول العربية وليه مميزاته وجماله أتمني إننا نطور السلسلات ونهتم بيها ( الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ )، انقذو محطة الزهراء للخيل".

يُذكر أن حالة من الغضب سادت بين رواد التواصل الإجتماعي نظرا لما تتعرض له محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، الأمر الذي دفعهم لتدشين هاشتاج "إنقذوا محطة الزهراء للخيول"، وذلك بعد أن توفي عددًا من الخيول بسبب الإهمال في المحطة.