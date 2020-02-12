مخرج بعلم الوصول: بسمة تتميز بالمرونة وصورنا النسخة الثامنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قال المخرج هشام صقر إن بسمة قرأت فيلم بعلم الوصول في نسخته الثانية، وما تم تصويره هو النسخة الثامنة، بعد إجراء العديد من التعديلات.

وأضاف صقر خلال ندوة الفيلم بمهرجان أسوان لسينما المرأة، أن اختياره لممثلين جدد في أدوار البطولة، لأنه رأى فيهم الشخصيات، واختيار بسمة لم يكن لكونها نجمة فقط، ولكن لأنها الأنسب وتميزت بمرونة شديدة.

وأوضح أن الفيلم خطوة في تاريخه أراد توصيلها للجمهور، ولا يعرف كيف سينظر إليها بعد ٣٠ عاما.

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وأشار إلى أن حركة الكاميرا البطيئة دليل على رتابة الحياة.. وتدرج الألوان لتصبح ناصعة في النهاية، لتمنح التفاؤل.

يذكر أن فيلم بعلم الوصول افتتح الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الرابعة أمس، كما يشارك في مسابقتي أفلام الروائية الطويلة وأفضل فيلم مصري، وهذا العرض الأول في مصر، بعد عرضه في عدة مهرجانات عالمية، من بينها تورنتو.