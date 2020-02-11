هدية خاصة للأميرين ويليام وهاري من الأميرة ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:33 مساءً - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أمنية للأميرة ديانا Princess Diana تتعلق بابنها الأمير هاري Prince Harry وجد في وصيتها.



وتوفيت ديانا ، المعروفة بأميرة القلوب، بشكل مأساوي في باريس ، في فرنسا ، منذ أكثر من 20 عامًا.



وأشعلت وفاتها موجة من الحزن في جميع أنحاء العالم - وأدت إلى إصابة الملايين في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالحزن.

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وطوال حياتها ، وحتى وفاتها في آب/أغسطس 1997 ، في حادث سيارة في العاصمة الفرنسية ، كانت ديانا معروفة بدورها المميز كأم لولديها الأمير ويليام والأمير هاري.



وكانت تشارك دائمًا مع أولادها ، في الكثير من النشاطات وكانت دائمًا ما تحرص على الاعتناء بهم والبقاء قريبة منهم.



كجزء من وصيتها ، كشفت مجلة ميرور أونلاين أن ديانا كان لديها طلب عاطفي يتعلق بابنها الأصغر عندما يبلغ سن الثلاثين.







وعدلت ديانا وصيتها في عام 1996 ، أي قبل وفاتها بعام واحد ، وبعد نحو ثلاث سنوات من كتابتها في البداية.



في ذلك ، تم تعريف والدتها ، فرانسيس روث شاند كييد ، وشقيقتها السيدة إليزابيث سارة لافينيا ماككورودال ، على أنهما شريكتان منفذتان ووصيتان .



وقسمت ديانا تقريبًا جميع ممتلكاتها بين ويليام وهاري. تم توزيع الباقي على 17 من أبنائها المتبنين ، في حين تم منح 50،000 جنيه استرليني لخادمها بول باريل.



ووفقا للتقارير ، أرادت ديانا وضع الجزء الأكبر من ممتلكاتها في صندوق ائتمان ، وطلبت من وليام وهاري فتحه عندما يبلغا سن 25.

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ومع ذلك ، سمحت المحكمة لوالدتها وشقيقتها بتغيير بعض تفاصيل وصيتها بعد وفاتها.



بدلاً من حصول الأمراء على حصتهم في سن 25 عامًا ، تم تغييره إلى سن 30 عامًا.



وتضمنت الممتلكات فستان زفاف ديانا الشهير عام 1981 والذي كان من المقرر أن يحصل عليه الولدين عندما احتفل هاري بعيد ميلاده الثلاثين.



وحصل ويليام على خاتم خطوبة ديانا ، الذي قدمه لكيت حين طلب يدها.



وأعيد الثوب - الذي يتكون من آلاف اللؤلؤ وطبقات من الحرير وطرحة طولها 25 قدمًا - إلى أبنائها في عام 2014 بعد جولة عالمية.



