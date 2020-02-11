فيلم "يوم إيه يوم لاء" لـ زياد برجي وباميلا الكيك ..بسيط ومعقد في نفس الوقت!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:33 مساءً - "يوم إيه يوم لاء" فيلم لبناني كوميدي غرامي من إخراج نبيل لبس، وكتابة رامي حنا وانتاج فالكون فيلمز لصاحبها رائد سنان، وإطلالة مميزة لفنانة القديرة ختام اللحام. وتدور أحداث القصة حول فوبيا الزواج نظراً لحالات الطلاق الكثيرة التي تحصل لمعظم السيدات.

خلال افتتاح فيلم "يوم ايه يوم لاء"



الشخصيتان الرئيسيتان في الفيلم هما زياد برجي بدور (شفيق) الذي لا يتقبل الحياة الزوجية غير التقليدية ، على عكس (سحر) الذي تلعب دورها باميلا الكيك اذ، تعاني من فوبيا الزواج نظراً لحالات الطلاق الكثيرة التي تحصل لمعظم السيدات في محيطها لأسباب كثيرة أهمها روتين الحياة الزوجيّة فتقترح على شفيق ذو العقليّة التقليديّة الشرقيّة الزواج على طريقة "يوم إيه يوم لأ" بحيث يكون الزوجان أحراراً كل في حياته في اليوم اللأ ما يخلق نوعاً جديداً من التحديات والمشاكل بين الثنائي.

رائد سنان وباميلا الكيك وهشام حداد وزياد برجي



الفيلم يتراوح بين التعقيد والبساطة، وبين الواقع والمِثال، وبين الحقيقة والوهم، وبين العمل الفنيّ كما أراده صاحبه والعمل الفنيّ كما يراه الناس، وكلها أفكار فلسفية مهمة تحاول الوصول لمعنى الحبّ والزواج ، وسؤال أساسيّ ستبقى تسأل نفسك إيّاه أثناء مشاهدة الفيلم: هل فكرة هذا الزواج الذي طرح في الفيلم من الممكن أن تتحقق في يوم من لأيام؟

زياد برجي



تجدر الإشارة إلى أن العمل يتضمن أغنية "أنا وياك" للفنان زياد برجي، الأغنية التي صدرت قبل موعد طرح الفيلم بأسبوع وتخطت المليوني مستمع!

الفيلم بدأ عرضه الأول للصحافة في 4 شباط وهو الآن موجود في صالات السينما اللبنانية والعربية.

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