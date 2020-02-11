ملكة جمال إيطاليا تقدم تمثال كريستيانو رونالدو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:33 مساءً - شهدت مدينة فياريجيو الساحلية الإيطالية مهرجاناً فنياً، ظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بصورةٍ مفاجئة.

وظهر تمثال عملاق للنجم البرتغالي رونالدو في إطار فعاليات المهرجان الذي يقام سنوياً في المدينة الإيطالية، وكان على هيئة أحد الأبطال الأسطوريين.

وخرج تمثال رونالدو إلى شوارع المدينة في المهرجان الذي يستمر حتى يوم 25 فبراير الجاري، وحظي بإعجاب الكثيرين من المتابعين للمهرجان الفني الكبير.

وقامت ملكة جمال إيطاليا لعام 2019، كارولينا ستامار، بتقديم حفل افتتاح المهرجان الذي انطلق اليوم في مدينة فياريجيو.

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وحاول مصممو تمثال رونالدو أن يقوموا بتصوير النجم البرتغالي على أنه بطل أسطوري من خارج كوكب الأرض، على هيئة "إنسان آلي"، ويحمل دروعًا حربية.

وتستطيع التماثيل المشاركة في المهرجان التفاعل مع الجماهير، حيث تتحرك وتُخرج لسانها وتحرك عينيها، وهو ما يثير خوف الأطفال الذين يتابعون المهرجان الفني الإيطالي.

ولم يكن تمثال رونالدو الذي ظهر اليوم في مدينة فياريجيو الإيطالية هو الوحيد الذي تم تصميمه مؤخراً للنجم البرتغالي.