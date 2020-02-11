بالفيديو: مشاهد طريفة لمحمد رمضان مع طفل بالمملكة

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد ولحظات طريفة بين الفنان المصري محمد رمضان خلال تواجده مع طفل صغير بالمملكة. وتبين في الفيديو محمد رمضان وهو يجلس الطفل على ركبته طفل طارحًا عليه بعض الأسئلة؛ ليرد الطفل بطرافة إلى أن النجم هو “نمبر وان” وأنه “نمبر 2″؛ فيما قلد حركات الفنان ما حاز إعجاب الأخير ودفعه إلى تقبيله والتقاط صورة سيلفي معه.

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