فيديو.. بلقيس تطرح أحدث كليبتها أرجوك

طرحت الفنانة بلقيس أحدث كليبتها بعنوان أرجوك، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب أرجوك من إخراج أحمد عبد الواحد، والأغنية من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وهو من ألبوم أراهنكم.

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يذكر أن الفنانة بلقيس طرحت سابقًا ألبوم بعنوان أراهنكم، وضم الألبوم على 12 أغنية، من بينهم: حقير الشوق، النفسية محتاجة، يكفي، ههاي، ابويا واحشني جداً، يا خالة، وبيرجعوا، أرجوك، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.