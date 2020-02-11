للمرة الأولى..محمد حماقي يحتفل بعيد الحب مع جمهوره الفرنسي

يبدأ حماقي عام 2020 بعلامة عالمية جديدة، حيث يحيي حفله الغنائي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن فعاليات الإحتفال بعيد الحب هناك.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 15 فبراير في PALAIS DES CONGRES DE PARIS

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وهو قاعة شهيرة للمؤتمرات في باريس ، قد سبق وغنى عليها المطرب اللبناني الكبير صباح فخري، والفنانة القديرة ماجدة الرومي، ويعتبر حماقي هو المصري الوحيد الذي يقدم أغنياته على مسرحه، وسبقته الفنانة إليسا التي أحييت حفلها الغنائي هناك عام

2015

يذكر أن حماقي يتابع تصوير حلقات برنامج the voice kids كـ عضو في لجنة التحكيم بمشاركة الفنان عاصي الحلاني والفنانة نانسي عجرم، وقد انتهى من مرحلة "الصوت وبس" في البرنامج، لينتقل الأسبوع القادم بحلقات جديدة في مرحلة "المواجهة".