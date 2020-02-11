شاهد .. رامي صبري يزيح الستار عن حياتي مش تمام

نشر الفنان رامي صبري أفيش أغنيته الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكشف رامي عن أسم أغنيته الجديدة، حياتي مش تمام، والمقرر طرحها قريبًا. Advertisements يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرًا كليب بعنوان وبقابل ناس، وهو من إخراج هادي الباجوري، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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