ماذا قالت كورتني كوكس عن جينيفر أنيستون بعيد ميلادها؟

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت النجمة العالمية ​كورتني كوكس​ التهنئة لزميلتها النجمة العالمية ​جينيفر أنيستون​ بمناسبة عيد ميلادها، مشيرة الى انه لن يكون هناك جينيفر اخرى، معبرة عن حبها الكبير لها.

وقالت كوكس: "مهما حاول الناس ان يكونوا مثلها.. لن تكون هناك جينيفر انيستون أخرى ابدًا. عيد ميلاد سعيد لصديقتي العزيزة، احبك".

إشارة إلى أن جينيفر أنيستون كانت ألمحت لدى استضافتها في برنامج إيلين ديجينيريس الشهير رداً على سؤال إيلين عن احتمال مشاركتها في جزء جديد من friends قائلة :"لما لا؟ هل تعلمين، لأني أخبرتك سابقًا، أني أوَّد ذلك."

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