بالفيديو- لطيفة تطرح أغنية "أقوى واحدة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة "أقوى واحدة" عبر يوتيوب، من ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه والمقرر طرحه كاملاً في الفترة المقبلة. الأغنية من كلمات عمر المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل.
وتقول كلمات الأغنية: "أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت ع الأرض.. بكون وحيدة في وسط الناس مبسوطة من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. في الفرح ببان زعلانة.. بفرح وأزعل وأبكي وأضحك كله في نفس الوقت.. وبسند نفسي على نفسي وأبين إني متفائلة.. في كل مواقف الدنيا بكون الراسية والعاقلة".
ويشار الى أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنيتها "مابكرهوش" من ألبومها الجديد "أقوى واحدة" وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع تيام طارق.
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