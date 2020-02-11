ديانا حداد: "ما حد يحس بالعاشق"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ اغنية جديدة بعنوان "​ما حد يحس بالعاشق​" عبر يوتيوب، وذلك تزامنا مع عيد الحب بعد أيام قليلة.

"ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، وقد صورتها على طريقة الفيديو كليب في دبي وتولى اخراجه شهاب.

الجدير ذكره ان أغنية ديانا حداد "إلى هنا" كانت تخطّت حاجز الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب، وحققت إنتشارًا كبيرًا بين المتابعين والمحبين، وكانت اعلنت مؤخرا عن استعدادها ايضا لتحضير اغنية باللهجة اللبنانية.

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