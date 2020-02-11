بالصورة- أحمد فهمي يفضل المظاهر الخداعة على مساعدة الفراء

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري ​أحمد فهمي​ جدلا كبيراً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشر صورة له مع إحدى الحيوانات الطائرة وهي البومة وهو يربطها بحبل.

ولفت انتباه المتابعين حين علّقت إحداهنّ على صورته قائلة :"متساعد الناس الفقرا أفضل من المظاهر الخداعة"، ليرد عليها بدوره قائلاً :"لا المظاهر الخداعة أفضل".

ويشار الى أن مبادرة مساعدة الفقراء كان قد شارك فيها الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وساعد أحد المحتاجين في الطريق وعلّق على الصورة قائلاً: "تضامناً مع فكرة دنيا صلاح عبد الله اختار حد متعرفوش من اهالينا المحتاجين وانزل شوف طلباته وفرحه باللي تقدر عليه واتصور معاه وهو مبتسم احسنتي يا دنيا ربنا يكرمك وانا من دلوقتي بتبنى الحمله دي و نفسي كلنا نعمل كدا و تبقى عاده نواظب عليها دايماً ربنا يكرمكوا كلكوا يا اهل الخير".