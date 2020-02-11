زينة تثير الجدل بكلامها..فمن قصدت؟

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الممثلة المصرية زينة جدلا كبيرا بين الجمهور بعد كتابتها منشورا اشارت فيه الى ان الإستقرار النفسي يؤدي لتجاهل صغار العقول وسواد القلوب.

وكتبت زينة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: " دايما القوة والنجاح الحقيقي مش الوقتي !! والاستقرار النفسي والاجتماعي والذهني ....بيدي الإنسان قدر كبير من التسامح وتجاهل صغار العقول وسواد القلوب ....وبيكون الواحد مش حابب مع انه قادر بس استقراره يمنعه من الدخول مع الفشلة نفسيا والحقاقدين المعقدين.. علشان كده طلبت سبانخ ".

الجدير ذكره ان زينة سافرت مؤخرا إلى المغرب لحضور حفل ختام مهرجان كازا آرت في مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا".

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