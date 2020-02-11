بالفيديو- أريانا غراندي في وضع حميم داخل أحد البارات

ميرنا وليد - بيروت - رصدت إحدى الكاميراتالتابعة لهواتف زوار أحد البارات، لحظة تواجد النجمة العالمية أريانا غراندي داخل أحد البارات يوم السبت الماضي، في شوارع منطقة نورثريدج بولاية كاليفورنيا الأميركية، على مشارف ولاية لوس أنجلوس، وهي في وضع عاطفي حميم مع رجل مجهول الهوية وغير مشهور.
وظهرت أريانا غراندي في البار الذي سمي بـ "بار لوي" وهي تقبل رجلا تجلس الى جانبه وتعانقه أم العديد من المتواجدين في البار نفسه، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، من دون الكشف عن ملامح الرجل الذي أصبح حديث الساعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
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