إلغاء حفل أيمن زبيب في تركيا

ميرنا وليد - بيروت - كان الجمهور في تركيا على موعد مع حفلة مميزة يقدمها الفنان اللبناني ​أيمن زبيب​، الا انه أُلغي الحفل الذي كان من المقرر أن يقام في أحد المقاهي في تركيا في 15 شباط تزامناً مع احتفالات عيد الحب.

الجدير ذكره ان أيمن صرّح مؤخرا بأنه خرج من السجن بعد توقيفه بسبب عدم تسديده عدداً من مخالفات السير مؤكداً أنه سيسددها.

وأوضح أيمن أن توقيفه الذي تم في محلة الجميزة تقاطع التباريس نطاق فصيلة الجميزة، كان لأنه يقود عكس السير وحصل حينها تلاسن بينه وبين أحد عناصر قوى الامن الذي أوقفه.

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