شيرين عبد الوهاب تغنّي من جديد لـ نادين نجيم

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بعدها نجاح أغنية "يا بتفكر يا بتحس" التي غنّتها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب تتر لمسلسل "خمسة ونص" لـ نادين نجيم وقصي الخولي، جدّدت شركة "الصباح أخوان" المنتجة للمسلسل، تعاونها مع شيرين، لتغنّي تتر مسلسل نادين وقصي الجديد "2020" الذي سيعرض في رمضان المقبل.
الأغنية الجديدة ستكون أيضاً باللهجة اللبنانية، ولم يعرف ما إذا كانت ستتعامل فيها مع نفس فريق العمل.
نادين رحّبت بشيرين، وتمنّت أن تحقق الأغنية الجديدة نجاحاً يفوق نجاح العام الماضي.
شيرين عبد الوهاب
يذكر أن أغنية " يا بتفكر يا بتحس" حققت أكثر من 64 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.
شيرين عبد الوهاب
يبقى أن نذكر أنّ شيرين تختار حالياً أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه هذا العام، وستشارك يوم 24 شباط بإحياء حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسي الفجيرة.
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