مشترك في "ذا فويس كيدز" يكشف عن انتحار طفل بسبب التنمّر

في موقف إنساني مؤثر، سلّطت الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، على قضيّة خطيرة، من خلال استعراض أحد المشتركين مأساة صديقه التي انتحر بسبب التنمّر.

عمر عادل

فقد شارك المتسابق المصري عمر عادل وقدم أغنية "ما يسوى"، وأبهر اللجنة بصوته، إلا أنّه روى قصّة محزنة حصلت معه، فقال إنّه في طفولته، عانى من التنمّر بسبب حجم أذنيه، إذ كان أصدقاء الدّراسة يسخرون منه، الأمر الذي آلمه بشدّة، ودفعه إلى مقاومة ألمه بالفن.

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وتحدّث عن صديقه المقرب الذي لم يحتمل السخرية الدائمة فانتحر، بعد أن أصيب باكتئاب وسجن نفسه داخل غرفته مدّة طويلة، إلا أنه بالنهاية لم يتحمّل الوحدة القاسية وقرر الانتحار.

محمد حماقي

ودعا المدرّبون نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي الجميع إلى التنبّه إلى خطورة هذه القضيّة، من خلال توجيه الأطفال وتقوية شخصيتهم، وتثقيفهم حول خطورة الإيذاء النفسي الذي قد يتسبّب به التنمّر. وقد حصد عمر الكثير من التعاطف من قبل المشتركين، الذين أثنوا على إضاءة البرنامج على هذه القضية الخطيرة، كما أن حماقي قام باحتضانه بعد تعاطفه مع قصته.