صالح الجسمي يعلّق على الإفراج عن مريم حسين ويهاجم الصحافة المغربية

تابع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي هجومه على الفنانة مريم حسين، بعد الإفراج عنها من سجنها الذي قضت فيه 11 يوماً، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة شهر مع الإبعاد عن الإمارات.

فقد نشر الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات، علّق من خلاله على إخلاء سبيل مريم حسين مؤكداً أنها لم تتلقّ البراءة، وما زالت مدانة في قضيتها.

واتّهم الجسمي الصحافة المغربية بتفسير الإفراج عنها بشكل خاطئ والترويج لبراءتها من القضية، مؤكداً أنه هو الطرف البريء الوحيد في تلك القضية وله الحق أن يفتخر.

مريم حسين

من جهتها، أعربت الفنانة عن امتنانها الشديد لشيوخ وقادة دولة الإمارات بعد الإفراج عنها، موضحة أنه كان لهم دورا كبيرا في خروجها من السجن.

ووجهت مريم، رسالة شكر عبر "إنستغرام" ، قائلة: "ليت كلماتي وشكري وعرفاني تكفي لكي أقدمها لقادة وشيوخ دولة الإمارات.. فالله إنكم كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، فقد غمرتم بظلكم كل من احتمى بحماكم، فأغثتم كل ملهوف التجأ إليكم، وسعيتم ومازلتم لقضاء حوائج الناس في مب زملن ومكان، رافعين في ذلك مقام إماراتنا في كل محفل، فجعلتموها تستحق بكل جدارة لقب الدولة الفاضلة".

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صالح الجسمي

وتابعت :"كما وأتقدم بخالص تقديري إلى قضاء الدولة العادل النزيه، الذي لم ولن يتوانه يوما عن إعادة الخقوق لأهلها، فسطر بذلك أسمى أساس وضعه رب الناس إلا هو "العدل أساس الملك"، بارك الله فيكم وأعانكم على هذه المهمة الجليلة، فأنتم أهلا لها بإذن الله".

وأضافت: "ولا يسعني أيضا إلا أن اشكر أسرة مكتب محمد النجار للمحاماة وللاستشارات القانونية على ما قدموا لي من دعم ومساندة بكل الطرق القانونية اللازمة والسبل المتاحة للوقوف إلى جانبي دائما وأبدا".

وختمت قائلة: "واختتم شكري للجميع بهذه الأبيات، معبرة عن مكنون مشاعري الصادقة لإماراتي الحبيبة وقادتها العظماء "أدام عز إماراتنا.. عريقة عتية بين الأمم.. وحفظ قادتنا مصدر فخرنا.. أهل الشهامة أهل الكرم".