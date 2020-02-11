ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تعلن خطوبتها فهل خالفت شروط التاج؟

أعلنت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، خبر خطوبتها من رجل الأعمال اللبناني برونو حتي.

ونشرت مايا صورة لها مع خطيبها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على "إنستغرام." وعلقت عليها "مخطوبة لحب حياتي".

مايا رعيدي

وتعتبر مايا الملكة الأولى التي تعلن خطوبتها خلال فترة ولايتها، علماً أنّ شروط مباراة "مس ليبانون" تحظّر عليها الزّواج خلال فترة ولايتها.

مايا رعيدي وخطيبها

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وكانت مايا قد انتخبت في أيلول 2018 ملكة جمال لبنان، وكان من المقرّر أن تسلّم تاجها لملكة جديدة الخريف الماضي، إلا أنّ الظّروف التي يمرّ بها لبنان، حالت دون انتخاب خليفة لمايا، فاحتفظت هذه الأخيرة باللقب، وهي ليست المرّة الأولى التي تحتفظ فيها ملكة باللقب بسبب تعذّر انتخاب ملكة جديدة لأسباب أمنيّة.

مايا رعيدي وخطيبها

اسم مايا رعيدي كان قد عاد الى الواجهة، إذ تردّدت معلومات عن ترشيحها لتلعب دور جورجينا رزق الى جانب الممثل تيم حسن الذي سيجسد شخصية زوجها الأوّل المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة في مسلسل "الأمير الأحمر"، وهو ما لم تؤكده مايا ولم تنفه.

مايا رعيدي وخطيبها

يذكر أنّ مايا من مواليد 1995 البترون، من أب لبناني وأم روسية، وقد درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأميركية.