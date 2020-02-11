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شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تكشف عن خبر حلو ولكن غير صحيح فما علاقة نبيلة عبيد ونادية الجندي؟ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
هيفاء وهبي
وزاد من مصداقية الشائعة أن المسلسل يتم تصويره حاليا في بيروت، وأن الشركة المنتجة للعمل هي نفسها الشركة المنتجة لمسلسل هيفاء المنتظر في موسم دراما رمضان 2020 "أسود فاتح".
هيفاء أكدت عبر حسابها بموقع تويتر أن الخبر "حلو" ولكن نفت حدوثه، وقالت إن كل ما تردد عن مشاركتها بحلقة كاملة من حلقات مسلسل "نساء من ذهب" غير صحيح،
ما دفع جمهورها لإبداء الندم وطالبها البعض بالتمسك بفرصة المشاركة بعمل واحد مع النجمتين الأبرز في مسيرة السينما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي.
يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد أعلنت عن استضافة نجم كبير كضيف شرف في كل حلقة من مسلسل "نساء من ذهب" مؤكدة أن العمل سيعرض كحلقات منفصلة.
ويتم تصويره حاليا في بيروت لمدة أسبوعين، ثم سينتقل فريق العمل إلى القاهرة فور اكتمال بناء الديكورات لتصوير المشاهد الداخلية تمهيدا لعرضه على شبكة قنوات MBC بماراثون دراما رمضان 2020.
مسلسل "نساء من ذهب" بطولة نادية الجندى، نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، انجى على وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد، من إخراج وائل إحسان، ومن إنتاج صادق الصباح.
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