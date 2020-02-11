رامي جمال يحصد نجاح “سقف” ويقتحم الترند المصري

متابعة بتجـــــــــرد: رغم مرور ساعات قليلة على طرحها، بدأ الفنان المصري رامي جمال يحصد نجاح أغنيته الجديدة “سقف” التي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”.

وحقق العمل أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة بعد يومين فقط على طرحه، كما وتصدّر الترند عبر “يوتيوب” في مصر متقدّماً على أحدث الإصدارات الغنائية المصرية وأبرزها “ستينجع” للفنان محمد رمضان.

رامي جمال أعرب عن سعادته بالأصداء الإيجابية للأغنية من خلال منشور عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، حيث وجه رسالة إلى جمهوره جاء فيها: “شكرا لدعمكم واتمني توصل ٥٠٠ مليون”.

أغنية “سقف”، كلمات مصطفي حسن، ألحان بلال سرور وتوزيع توما. والكليب يشارك فيه عدد من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، وهم أحمد السقا، وإسعاد يونس، وعمرو يوسف، وهشام جمال، وحمدي الميرغني، وحسن الرداد، وعلي ربيع، ومحمد أوس أوس، وشيماء سيف، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو سعد، وهنادي مهنا، وأحمد السعدني، ومي عمر، وهشام ماجد، وكريم عبدالعزيز، وحمادة هلال، وأكرم حسني، وهشام عباس، ونسمة عبدالعزيز، والشيف علاء الشربيني.

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ومن نجوم الرياضة، يظهر شيكابالا، وعمرو السولية، وطارق حامد، ورمضان صبحي، وأحمد الشيخ، ومحمود علاء، وحسني عبدربه، وحسين السيد، وحسين الشحات، إضافة إلي الإعلاميين: إنجي علي، وإبراهيم فايق، وهاني حتحوت، والمصارع السابق كرم جبر.