معتصم النهار يحتفل بنجاح “ما فيي” في إطلالة استثنائية

متابعة بتجــــــــــرد: يحلّ النجم السوري معتصم النهار ضيفاً استثنائياً على برنامج “بيت الكل” مع الفنان اللبناني عادل كرم، في حلقة مميّزة تجمعه مع الجميلة فاليري أبو شقرا شريكته في بطولة مسلسل “ما فيي” الذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.

وفور انتشار الإعلان الدعائي الخاص بالحلقة انهال محبو معتصم النهار عليه بالتعليقات عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعربوا عن حماسهم للحلقة المنتظرة مساء الجمعة المقبل في 14 شباط/فبراير والذي يصادف يوم عيد الحب.

مسلسل “ما فيي” بجزئه الثاني يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة وبعد عرض كل حلقة جديدة يقتحم الترند التويتري في لبنان، الإمارات وعدد كبير من البلدان العربية.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب معتصم النهار وفاليري أبو شقرا، مجموعة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين، من بينهم نادين خوري وزينة مكي ومحمد قنوع وأحمد الزين وبيار داغر وجو طراد ونتاشا شوفاني وإلسا زغيب وغيرهم.

العمل يسلط الضوء على قضايا مجتمعية مهمة مثل الإدمان والحد من انتشار هذه الظاهرة، كما يتطرق إلى العلاقات غير الشرعية وغيرها من القضايا المنتشرة في مجتمعاتنا، وهو من إنتاج شركة “الصبّاح إخوان” لمالكها صادق الصبّاح.