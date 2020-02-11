"بي بي سي" تنتج مسلسلا تلفزيونيا عن جريتا تونبرج

أعلنت استوديوهات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الإثنين، عزمها إنتاج مسلسل وثائقي عن الناشطة السويدية المراهقة جريتا تونبرج رمز الكفاح الشبابي من أجل المناخ.



ويتناول المسلسل الكفاح العالمي الذي تخوضه الناشطة البالغة 17 عاماً في سبيل هذه القضية، مسلطاً الضوء على لقاءاتها مع علماء من الصف الأول وقادة سياسيين، لكنه "سيضيء أيضاً على مسيرتها نحو سن الـ18".

وينقل المسلسل "بعض لحظات السكينة التي تكتب خلالها (تونبرج) خطاباتها المؤثرة التي باتت تنتشر وتُحلل في العالم أجمع"، وفق استوديوهات "بي بي سي".

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وتحولت هذه المراهقة الشقراء، التي تعاني أحد أشكال التوحد، إلى ناطقة باسم جيل يسكنه هاجس الأزمة المناخية منذ الاعتصامات التي بدأتها أمام البرلمان السويدي في أغسطس/آب 2018، مع لافتة عليها عبارة "إضراب عن المدرسة من أجل المناخ".

وأصبحت "تونبرج" رمزاً للمخاوف البيئية لدى الشباب، وألهمت ملايين الأشخاص حول العالم للانخراط في هذه المعركة المناخية، كما أنها تلقت دعوة لإلقاء كلمة أمام قمة المناخ التي نظمتها الأمم المتحدة.

وقال روب ليدل المنتج التنفيذي في استوديوهات "بي بي سي" إن "التغير المناخي يمثل على الأرجح التحدي الأهم في حياتنا. لذا يبدو من المناسب إنجاز مسلسل يستكشف الحقائق العلمية خلف هذا الموضوع المعقد".

وأضاف: "فعل ذلك مع جريتا امتياز مذهل"، فيما لم يكشف عن اسم المسلسل أو عدد حلقاته أو تاريخ البث المرتقب.