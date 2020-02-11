خاص- انضمام ماريتا الحلاني الى مسلسل “2020”

انضمت الفنانة ماريتا الحلاني الى مسلسل “2020” الذي سيعرض في رمضان، بطولة نادين نجيم وقصي خولي، اخراج فيليب أسمر، كتابة نادين جابر وبلال شحادات ومن انتاج الصبّاح أخوان.

تعتبر هذه التجربة هي الأولى لـ ماريتا الحلاني وهي سبق وتلقت دروساً في التمثيل. عن هذا الموضوع أكدت ماريتا لموقعنا الى أنها متحمسة جداً لخوض هذه التجربة الجديدة. لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل اخرى بإستثناء دخولها موقع التصوير هذا الأسبوع، نافية ما تردد عن أنها ستلعب دور فتاة في السلك العسكري.

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وكان موقع “الخليج 365” قد كشف تفاصيل غناء شيرين عبد الوهاب لشارة المسلسل (لقراءة المزيد خاص- شيرين تغني مجددًا لـ نادين نجيم وقصي خولي باللبناني.. اليكم التفاصيل).

من جهة أخرى، صوّرت الفنانة ماريتا الحلاني قبل أيام فيديو كليب جديد لها تحت ادارة المخرجة ليال راجحة التي اختارت مدينة بيروت لتصوير الأغنية الجديدة في مكان واحد فقط.

الأغنية درامية كلمات والحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ. ومن المتوقع طرحها قريباً.