مفاجأة تتعلق بوائل كفوري وإليسا في دراما رمضان 2020.. هل تتحقق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب شهر رمضان، بدأت تترات المسلسلات تشكل العنوان الأبرز على الساحة الفنية، إذ إنها تُعتبر بمثابة إعلان ترويجي ضخم للمسلسل خصوصا إذا ما دخلت قلوب الجمهور وتمكنت من أن تصبح إحدى الأغنيات التي يرددها الناس في كل مكان.

وفي هذا السياق؛ تجري المفوضات حاليا بين النجمين وائل كفوري وإليسا من جهة وشركة "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان من جهة ثانية لغناء تتر مسلسلين في دراما رمضان 2020 من إنتاج الأخيرة.

وقال مصدر لـ"فوشيا" إن المفاوضات بين النجمين والشركة لا تزال متواصلة لغناء شارتي مسلسلي "دانتيل" والذي تلعب بطولته النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور إلى جانب الفنان السوري محمود نصر، و"أولاد آدم" من بطولة ماغي بوغصن، مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة، لكنهما لغاية الآن لم يتوصلا لاتفاق نهائي.

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وفي حال وافق كفوري على غناء شارة أحد المسلسلين فإن التجربة ستكون هي الأولى للفنان على صعيد الأعمال الدرامية.

وبالعودة إلى المسلسلين المطروحين أمام وائل كفوري وإليسا، وهما "دانتيل" و"أولاد آدم"، فيمكن القول إن طبيعتهما تختلف عن بعضهما البعض، إذ في حين ستدور أحداث "دانتيل" حول قصة صاحب دار للأزياء يقع في حب خياطة تتعرض للكثير من العراقيل والصراعات المتعددة ومن ضمنها جريمة قتل، والمقتبس عن عمل إسباني يحمل اسم "Velvet"، ستدور أحداث مسلسل "أولاد أدم" في مضمون مسلٍّ، ومشغول بإطار اليوميات.

وبحسب تصريح لكاتب مسلسل "أولاد آدم"، فإن ماغي بو غصن ستلعب دور "القاضية ديما" وستشكل ثنائية مع "غسان" الذي يؤدي دوره الممثل السوري مكسيم خليل، بينما تتشارك الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر أدائها لشخصية "مايا" ثنائية أخرى مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب بدور "سعد"، لتدور حول هاتين الثنائيتين، اللتين تتقاطعان في حدث مفصلي، تنعكس تداعياته على مصائر الشخصيات الأربعة.