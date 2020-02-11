رقص نانسي عجرم ومزاحها يشعلان حفل عيد ميلاد ابنتها ليا الأول

أشعل الاحتفال بعيد ميلاد ليا ابنة نانسي عجرم مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رقص النجمة اللبنانية ومزاحها اللطيف مع ابنتها التي أكملت لتوها عامها الأول.

واختارت نانسي عجرم اللونين الأبيض والذهبي ليصبحا هما التيمة الأساسية المسيطرة على أجواء الحفل، بداية من ملابسها وطفلتها التي جاءت شبه متطابقة وحتى البالونات وزينات الحفل وكذلك تورتة عيد الميلاد متعددة الطبقات، حيث اعتبر بعض رواد السوشيال ميديا أن النجمة اللبنانية حاولت من خلال هذا الاحتفال الخروج من حالة التوتر العصبي التي أصابتها وأفراد عائلتها بعد حادث سرقة منزلها وقيام زوجها بإطلاق النار على السارق ليرديه قتيلاً.

فيما التفت البعض للشبه الكبير بين ليا ابنة نانسي عجرم وخالها نبيل الذي ظهر في إحدى اللقطات، فيما لاحظ الكثيرون غياب الدكتور فادي الهاشم والدة الطفلة وشقيقتيها ميلا وإيلا عن مقطع الفيديو المتداول من الحفل.

الجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية تستعد لإحياء حفلين في القاهرة، كما أنها تستأنف تصوير حلقات برنامج "ذا فويس كيدز"، كما احتفلت مؤخراً بإطلاق أغنية جديدة بعنوان "قلبي ياقلبي".

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