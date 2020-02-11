حقيقة مشاركة "ستيفن سيجال" بالفيلم المصري "زنزانة 7"

قال الفنان نضال الشافعي إنه يجسد ضمن فيلم «زنزانة ٧» شخصية منصور خلال الأحداث التى يتورط في إحدى القضايا ويدخل على إثرها السجن، أما الفنان أحمد زاهر فيجسد شخصية حربي، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع تصاعد الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل «زنزانة ٧»، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدى أحداث الفيلم.

وأضاف نضال أن الفيلم كان يحمل اسم «المحترف» قبل تغييره إلى «زنزانة ٧»، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة بشكل مختلف، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى، ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز.

وتابع: كان هذا أحد طموحاتنا في العمل، أن يشاركنا فيه نجم عالمى مثل: ستيفن سيجال، وجرت دردشة مع وكيل أعماله، على حسب الحديث مع شركة الإنتاج، وكان فيه تفاعل لكن للأسف بعض النجوم العالميين لهم بعض المحاذير، والطلبات والتفاصيل، للأسف ليست متوفرة لدينا بشكل أو بآخر فلم تتم المشاركة.

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