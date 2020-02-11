حمو بيكا في أميركا قريبًا بعد منعه من الغناء في مصر

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، في مفاجأة غير متوقعة، أنه بصدد إحياء حفل غنائي كبير في أميركا قريبًا، خاصة مع منع نقابة المهن الموسيقية، التصريح له بالغناء في مصر.

ونشر بيكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بوستر الحفل، وعلق عليه، قائلا: “قريبا حفلة بيكا في أمريكا”.

وفي وقت سابق، نشر المطرب الشعبي حمو بيكا، فيديو عبر حسابه الشخصي على ” الفيس بوك”، بسبب منعه من الغناء، مشيرا إلي أنه كان لديه حلقة في قناة الحياة، وتم الاتصال بهم وطلبوا منهم عدم إذاعتها، فضلا عن قيامه بإلغاء 15 حفلة في ليلة رأس السنة، بالإضافة إلى إلغاء حفله بالأردن.

وتساءل حمو بيكا: “انتوا عايزين أيه مني، وعاوزين تشردونا وأموت نفسي عشان انتوا تستريحوا وعشان النقابة تستريح، على الرغم من أن في ناس كتير زي أوكا وأورتيجا بيغنوا عادي وظهروا على قناة النهار عاوز أفهم ليه انتوا مقفلين شغلي”.

وأكد بيكا أن ما تفعله النقابة هو قطع أرزاق على حد قوله، قائلا: “وأنا بدخل فلوس للبلد، ومش بشتغل غير أما بدفع فلوس النقابة، اللي هي تابعة للدولة، موضحا أما أشتغل 15 حفلة بدخل للنقابة 75 ألف جنيه، أما توقف حالي ربنا هيوقف حالك، مشيرا إلى أن أوكا وأوتيجا يحصلون على التصريحات، وهطلع على مجلس الدولة”.

كما طالب المطرب الشعبي، من الرئيس السيسي، أن يساعده ويقف بجواره، قائلا:” أنا ابنك يا ريس وابن مصر، موضحًا أن النقابة منعته من عمله”، مردفًا: “ما دام منعتي امنع بقى كل اللي بيغنوا المهرجانات.. أنا لما سافرت حفلة في الأردن رفعت علم مصر.. وأنا مش طالب أي حاجة غير إني آكل عيش أنا والناس اللي معايا يا ريس”.

وتابع: “ليه منعني في الأردن ليه بتقطع لقمة عيشي وربنا مقلش إن النقابة يكون بإيديها السلطة لتمنعني من الغناء حتى برا.. أنا اعتذرت ليكم وأنا مبعملش غير الخير بس”، مطالبًا أي جهة حكومية بمساعدته.

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