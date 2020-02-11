كارمن سليمان تتحدى زوجها مصطفى جاد في "معكم منى الشاذلي"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة من برنامجها المذاع على قناة سي بي سي مجموعة من طلاب المرحلة الإعدادية الذين شاركوا في كتابة المجموعة القصصية التي تحمل أسم "الكيلاس" بدعم وتوجيه عبد الله مجدي مدرس اللغة العربية، والتي طرحت مؤخرا في معرض الكتاب في دورته المنعقدة حاليا.

وتحدث الطلاب عن تجربتهم الأولى في الكتابة من خلال هذا العمل، كما أشار عبد الله مجدي عن أسباب خوضه في تلك التجربة، وكيفية تحويله لقدرات الطلاب التعبيرية من مجرد مجموعة من الجمل التي يقوم الطلاب بحفظها من أجل الحصول على الدرجة، إلى تجربة تعبيرية حقيقية يستفيد منها الطلاب في تطوير قدراتهم التعبيرية.

وفي نفس الحلقة تستضيف الشاذلي المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد في لقاء خاص تحدثا من خلاله لأول مرة عن كيفية تعارفهما وفارق السن بينهما، وكيف استطاع جاد أن يحول تلك العلاقة من مجرد زمالة إلى صداقة ثم ارتباط، وعن المهن التي التحق بها قبل أن يحول مساره إلى التلحين، وخلال اللقاء تحدت كارمن زوجها جاد من خلال مجموعة من الألعاب التلفزيونية، وتشاركا الغناء من خلال مجموعة من الأغنيات المختلفة.

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