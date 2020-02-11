مي حلمي عروس في كواليس "المتزوجون"

تعمل الإعلامية مي حلمي، حاليًا على تحضيرات برنامجها الجديد "المتزوجون"، الذي من المقرر أن تقدمه بالاشتراك مع زوجها الفنان محمد رشاد، عبر شاشة "النهار".

ونشرت مي حلمي، عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام ، مقطع فيديو جديد من كواليس البرنامج.

وظهرت في الفيديو وهي تخضع لجلسة تصوير، ترتدي فيها فستان أبيض رقيق، زُين بباقة ورد بيضاء، على منطقة الصدر، وعلقت كاتبة: "شكرا لكل فريق العمل المحترفين بجد، كل عيد حب وإنتو طيبين انتظروا".

برنامج "المتزوجون" هو برنامج حواري يتعلق بالأزواج، يستضيف فيه رشاد ومي الفنانين ومشاهير الرياضة في جلسة ودية مع الضيف، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية للأزواج.

يذكر أن محمد رشاد طرح مؤخرا كليب "لا بسيطة"، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن إخراج نبيل مكاوي.

Advertisements

يذكر أن محمد رشاد، ومي حلمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس 2019 في سرية تامة، وبعيدا عن ‏وسائل الإعلام، ولم ‏يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة ‏لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول ‏بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من إقامته. ‏

قد يهمك ايضاً:

محمد رشاد يكشف تفاصيل حالة مي حلمي الصحية

مي حلمي تحتفل بعيد ميلاد محمد رشادعبر "إنستغرام"