نجوى كرم تكشف رأيها في لجنة تحكيم "ذا فويس سينيور"

القاهرة - لايف ستايل تبدأ الفنانة اللبنانية نجوى كرم تصوير برنامجها الجديد «ذا فويس سينيور» خلال أيام، ومن المقرر عرضه في مارس.

تحدثت نجوى كرم،عن رأيها في لجنة تحكيم البرنامج المكونة من هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين، مؤكدة أن لكل فنان طابعه الخاص.

وقالت:«الفنان هاني شاكر هو الشخص الإيجابي المبتسم طوال الوقت ويريح الجميع بنظاراته الجميلة، أما سميرة سعيد فهي الإنسانة التي تعرف ماذا تريد من نفسها ومن المشتركين».

واختتمت: «ملحم زين هو الشخص الذي يحمس الموهوبين لتحقيق حلمهم بفوز لقب البرنامج». قد يهمك أيضا: نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور بـ إطلالة أنيقة أعضاء "ذا فويس سينيور" ينشرون صورا في الكواليس

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