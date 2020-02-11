شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تتجاوز أحزانها وتحيى حفل عيد الحب فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفل عيد الحب مع جمهورها فى مصر، مساء الجمعة المقبل 14 فبراير، فى استاد القاهرة الدولى، مؤكدة عبر حسابها على تويتر أن حفل هذه العام سيكون مميزا وخاصا جدا، ومن المقرر أن تقدم نانسى، مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وأخرها "قلبى يا قلبى" التى طرحتها مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.





يشار إلى أن حفل عيد الحب هو الحفل الأول بعد قضية مقتحم فيلتها الذى قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم، التى تشهد مزيدًا من التطورات آخرها ما أفصح عنه عبر موقع قناة LBC اللبنانية، حيث نشر معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراؤه بحثا على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

وطرحت نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، نهاية يناير الماضى وهو الكليب الذى حقق انتشارًا كبيرًا، ونجاحًا ضخمًا فى وقت قليل.

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وتنظم شركة إم بى إم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، حفل ضخم يضم أكبر حشد مع أهم نجوم الوطن العربى يوم ١٤ فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الصف الأول، على أن يقام الحفل الكبير فى إستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن يحيى الحفل نجم الجيل تامر حسنى، السوبر ستار نانسى عجرم، النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، بالإضافة للنجم أحمد شيبة.

واتفق محمود بخيت رئيس شركة ام بى ام مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على توفير كافة الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن.