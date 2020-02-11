فيديو .. أسرار وأحزان ناظر مدرسة الضحك علاء ولى الدين فى ذكرى وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أدواره الكوميدية وقدرته الفائقة على إضحاك وإسعاد الملايين، امتلأت حياة الفنان الراحل علاء ولى الدين بالأحزان والأحداث المؤلمة التى تحدث عنها شقيقه معتز ولى الدين فى حوار أجريناه معه

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