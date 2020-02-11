شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر عن انضمام شاكوش لـ"الموسيقيين": عليه العوض وهانى شاكر خالف القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الملحن حلمى بكر، إعلان الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين انضمام مغنى المهرجانات حسن شاكوش إلى عضوية النقابة بعد اجتيازه اختبارات الغناء، وعلق على الأمر: "عليه العوض فى الغناء المصرى كله".

ونفى بكر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من امتحن شاكوش فى اختبار الغناء، موضحًا أن اللجنة ضمت مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في مخالفة صريحة لقانون النقابة الذى ينص على أنه يجب أن تكون لجنة الاختبار من خارج المجلس بحضور النقيب أو من ينوب عنه للإشراف فقط.

واختتم بكر تصريحاته: "التتار قادمون.. والأشكال دى كلها ملهاش علاقة بالغناء"

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كان الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، قد أعلن أن حسن شاكوش اجتاز اختبارات النقابة، مشيرًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتى" الذى يقدمه الاعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن حسن شاكوش مطرب شعبى صوته "حلو"، وقدم العديد من الأغانى باختباره أمام لجنة الاستماع، وهو ما جعل اللجنة تثنى عليه، وتعطيه إشارة النجاح.

ورغم إعلانه نجاح شاكوش واعتماده مطربًا في نقابة الموسيقيين، استنكر هانى شاكر، فكرة اختيار مطربى المهرجانات أسماء غريبة مثل حسن شاكوش، وبيكا وكزبرة وخلافه، فضلًا عن أن غالبيتهم لا يجيدون القراءة والكتابة، وحزين على الكلمات التى يرددها هؤلاء الشباب، واختيارها كلمات مبتذلة.

وأضح نقيب الموسيقيين أنه سيضع قانونًا لتلك الكلمات التي يرددها هؤلاء المطربين فى الأغانى، لافتًا إلى أنه تحدث مع المطرب عمر كمال وطالبه بحذف الكلمات المبتذلة مثل "اشرب خمور وحشيش" حيث إنها كلمات لا تليق بالشعب المصرى وتراثه.