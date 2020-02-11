شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أغنية "حياتى مش تمام" وموعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم رامى صبرى من تسجيل أغنية جديدة على طريقة السينجل بعنوان "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى، ومن المقرر طرحها بعد غدا الخميس تزامنا مع عيد الحب وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وقال رامى لـ"الخليج 365"، إن الأغنية مختلفة تماما عن كل الأغانى التى قدمها خلال الفترة الماضية، نظرا لعبقرية وتميز كل من الحمداوى والشافعى فى اختيارالكلمات واللحن والتوزيع وتحمل العديد من المفاجآت .





ويأتي هذا التعاون بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى وحققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية .

وأحيا النجم رامى صبرى مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى جدة والذى رفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج من جمهور جدة والذى قدم من خلال عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" منها بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا وغيرها وتفاعل معه الجمهور بالهتاف وترديد أغانيه، كما أن تذاكر الحفل نفدت من أول يوم من طرحها.

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من ناحية أخرى طرح رامى صبرى أغنية جديدة، طرحها على شكل فيديو كليب من ألبومه جديد تحت عنوان "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

وأعلن المطرب رامى صبرى، مؤخرا فوزه بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان "نجم العرب" لعام 2019، وكتب تعليقا على صورة عبر حسابه الشخصى بـ"إنستجرام": فزت بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان نجم العرب 2019، وذلك من خلال التصويت من الوطن العربى فقط.