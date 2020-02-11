شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى لـ"الخليج 365": أنا مش حاسس إن علاء ولى الدين غايب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف هنيدى لـ"الخليج 365": "ده قضاء ربنا بس أحلى حاجة فى الموضوع إنه موجود معانا.. وسيرته حاضرة طول الوقت وهو يستاهل عشان كان طيب فربنا خلى سيرته مستمرة، فاللى بيفتكره بيدعيله وبيقراله الفاتحة.. رحمة الله عليه".
يذكر أن علاء ولى الدين توفى يوم 11 فبراير عام 2003 عن عمر يناهز 40 عاما بسبب غيبوبة سكر وقبل وفاته كان يشعر بقرب موعد رحيله، وكان يخبر المقربين منه بذلك حتى أنه اشترى مقبرة له فى مدينه نصر قبل وفاته بفترة قصيرة، وقال لوالدته إن هذه الدار الباقية، وحدث بالفعل ما شعر به.
علاء ولي الدين حاصل على بكالريوس تجارة عام 1985 وبدأت علاقته بالفن من خلال والده سمير ولى الدين فى التليفزيون.
يشار إلى أن النجم محمد هنيدى احتفل مؤخراً بعيد ميلاده مطلع فبراير حبث يعد هو الفنان الذى مهد الطريق لجيل كامل من النجوم الجدد بعدما حطم الأرقام القياسية فى فيلم "اسماعيلية رايح جاى" لتتوالى الاعمال التى اتسمت بالكوميديا اخرها مسرحيته " 3 ايام فى الساحل " مع بيومى فؤاد ومها ابو عوف واحمد فتحى ومحمد ثروت.
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