شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية على أغنية "بنت الجيران" فى الشانزليزيه بفرنسا ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوضح انتشار أغنية "بنت الجيران" عالميا وقيام أحد أصحاب العروض الفنية فى الشانزليزيه بفرنسا بالرقص عليها.

وشارك عدد من الشباب المصريين الرقص صاحب العرض الفنى بالشانزليزيه، والذين فرحوا بالأغنية فى شوارع فرنسا بهذا الشكل.

وكان الإعلامى عمرو أديب تفاعل خلال برنامجه "الحكايه" المذاع على فضائيةmbc مصر وقام بالرقص مع مهرجان " بنت الجيران " الذى حصل على الترتيب الثاني عالميا.

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وغنى المطرب حسن شاكوش، وزميله المطرب عمر كمال، أغنيتهما "بنت الجيران" على الهواء ببرنامج "الحكاية"، حيث تفاعل معهما الإعلامى عمرو أديب.

وأعرب "شاكوش" عن سعادته بوصول أغنيته للمركز الثانى عالميًا، قائلًا: "كنت نايم وصحيت من النوم على تليفونات صحابى بيقولوا ليا أغنيتك المركز الثانى على العالم وأنت نايم".

وواصل: "ربنا كرمنى بأغنية بنت الجيران، وحصلت على المركز الثانى على العالم، ونغنى كل الألوان سواء مهرجانات أو شعبى، أو أغانى كلاسيك ورومانسية.. الكلام وطريقة الغناء كانوا سببًا في وصولى للمركز الثانى".

فيما قال المطرب عمر كمال، شريكه في الأغنية، : " الأغنية على لحن حاجة مستخبية للفنان محمد حماقى، بطريقة ريمكس شعبى، ونقلنا المهرجان بشياكة ليدخل البيوت".

وقال المطرب الشعبى حسن شاكوش، إنه كان يتواجد على الساحة الفنية منذ فترة طويلة، وكان يتم سماع أغانية أعداد كبيرة من المتابعين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وساوند كلاود، مثل أغنية "أشكرك أوعدك" و"إحنا بتوع ربنا" و"عم يا جمال"، مؤكداً أنه طوال الفترة الماضية كان يعمل على زيادة موهبته وكسب مهارات جديدة فى الغناء الذى يعتمد على استخدام طبقات الصوت بالإضافة إلى موسيقى المهرجانات التى ظهر بها فى بداية مشواره الفنى وعرفه الناس من خلاله، وأصبح لها مُتابعين فى مختلف وسائل التواصل الاجتماعى.