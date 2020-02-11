شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يغير من محمد الشقنقيرى بسبب غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان محمد الشقنقيرى أحداث فى مسلسل "ليالينا" بعد أن انضم للعمل خلال الفترة الماضية، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية فى السباق الرمضانى المقبل. ويجسد الشقنقيرى شخصية "مدحت" رجل أعمال مالك لشركة استيراد وتصدير، ويعمل على دعم الانفتاح الاقتصادى فى فترة الثمانينيات، وتدور محور وظيفته حول تخليص مناقصات ومساهمات وجمارك وغيرها بعده طرق مختلفة بعضها غير قانونى.

وتجسد الفنانة غادة عادل شخصية إحدى موظفى شركته، التى تعمل فى قسم الإدارة التنفيذية، ومع مرور الوقت تربطه بها قصة حب مما يسبب غيرة مع طليقها الفنان إياد نصار وغيرها من الأحداث .

المسلسل يقسم المجتمع إلى طبقتين إحداهما عليا ويجسدها الفنانة غادة عادل، إياد نصار، محمد الشقنقيرى، خالد الصاوى، وأخرى دنيا ويجسدها الفنانة صابرين، ميدو عادل وآخرين، إلى أن يقع حدث يجمع هاتين الطبقتين وهو حادث سير للفنانة رنا رئيس ابنة غادة عادل، يتسبب فيه سائق تاكسى وهو ميدو عادل.

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على الجانب الآخر، يعرض حاليًا للفنان محمد الشقنقيرى مسلسل "بنت القبايل" على شبكة قنوات الحياة من بطولة حنان مطاوع ، عمرو عبد الجليل ، محمود عبد المغنى، محمد الشقنقيرى، منة فضالى، مدحت تيخا، محمد رياض، هاجر الشرنوبى، أشرف عبد الغفور، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار شاذلى فرح ومحمد البجلاتى وإخراج حسنى صالح.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.