شكرا لقرائتكم خبر عن استحقت لقب صائدة الجوائز..رينيه زيلويجر جسدت حكاية"Judy"بحرفية ونالت أفضل ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدعت الممثلة العالمية رينيه زيلويجر بـ دورها في فيلم Judy، حيث استطاعت أن تحصل على الـ Golden Globes، و الـ BAFTA، والأوسكار، كـ أفضل ممثلة، فى الفيلم الذى يسرد السيرة الذاتية للمغنية جودي جيرلاند، وحياتها التي تتدهور إلى وقت مماتها، ومحاولاتها التي تبوء بـا الفشل في الحفاظ على طفليها، الفيلم ترشح لـ 51 جائزة عالمية، حصل منهم على 22 جائزة فقط، ولم يلقى النجاح فى شباك التذاكر العالمى، حيث حقق 39 مليون دولار أمريكى حول العالم.

دار Judy في إطار دراما ورومانسية، حيث أظهرعدة جوانب لـ حياة المغنية جودي جيرلاند، التي تحاول التغلب على فشلها الذى وصلت له بسبب أهمالها، وعدم تركيزها على حياتها الشخصية أو العملية، استطاع كاتب العمل توم ايدج، الذى اقتبس السيناريو، من مسرحية End of the Rainbow، لـ الكاتب المسرحى بيتر كيلتر، أن يظهر الجوانب التي حاولت جيرلاند، إخفائها عن معجبيها لأطول فترة ممكنة، ولكنها سرعان ما انتشرت بين محبيها.

واستطاعت قصة الفيلم أن تأخذ المشاهد إلى قمة النجاح الذى وصلت له جيرلاند، عند وصولها إلى لندن، والعودة تحت الأضواء، لتقوم من جديد بجرها إلى نفق مظلم بسبب طريقة تعاملها مع الأمور، والذى ظهر في الفيلم بـ طريقة سلسلة ومشوقة، لكنها في بعض اللقطات مزجت بالملل.

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كما ركز الفيلم على عام قبل وفاة جيرلاند، التي تنوعت بين أم قلقة، عاشقة، المعاناة التي عاشتها بكل ما تحمله الكلمة من معانى، وأسطورة، ما عن لسيدة المتوارية عن الأنظار فـهي الحزينة، والمرعبة، التي قامت بإلقاء السكين على أحد أطفالها، وهددت بالقفز من نافذة أمام طفلها الأخر.



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وتمكنت الحاصلة على الـ Golden Globes، و الـ BAFTA، والأوسكار، زيلويجر، من إتقان شخصية جيرلاند، بـ درجة كبيرة، حيث اقنعت المشاهدين في عدة لقطات أنها جيرلاند، نفسها، حيث أتقنت الطريقة التي تتحدث بها، نطق الحروف، حركة الشفاة، بـ جانب التركيز على طريقة الحركة، وغيرها من العوامل التي أوصلتها للحصول على الجوائز المختلفة.

الموسيقى التصويرية، والتصوير، ساعدا بشكل كبير في إبراز لحظات الفرح التي عاشتها، مع التركيز بشكل أكبر على جوانب الحزن الذى واجهته جيرلاند، في حياتها.

فيلم Judy من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج، بطولة كل من رينيه زيلويجر وروفوس سيويل وفين واتتروسك ومايكل جامبون وجيسي باكلي وجون داخلي.